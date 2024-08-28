На Киевщине автобус сбил пешехода на переходе: мужчина госпитализирован
Киев • УНН
В Белой Церкви маршрутный автобус сбил 41-летнего пешехода на нерегулируемом переходе. Пострадавшего с подозрением на перелом основания черепа доставили в больницу.
На Киевщине автобус сбил пешехода, которого с переломом основания черепа госпитализировали. Об этом сообщает Полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
26 августа около 21:00 в Белой Церкви Киевской области на проспекте Независимости маршрутный автобус сбил пешехода.
35-летний водитель автобуса наехал на 41-летнего мужчину из села Поправка, который пересекал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшего с подозрением на перелом основания черепа доставили в больницу.
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