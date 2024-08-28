На Киевщине автобус сбил пешехода на переходе: мужчина госпитализирован

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

  •  39367 просмотра
россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области - СМИ

россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области - СМИ

  •  82660 просмотра
«Наши страны понимают, что независимость является залогом развития": Зеленский поздравил Молдову с Днем независимости

«Наши страны понимают, что независимость является залогом развития": Зеленский поздравил Молдову с Днем независимости

  •  56764 просмотра
Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

  •  65300 просмотра
Зеленский образовал две новые военные администрации в Запорожской области

Зеленский образовал две новые военные администрации в Запорожской области

  •  63814 просмотра
публикации
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

  •  112220 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  138624 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  127418 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

26 августа 2024, 16:05  •  166735 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  202181 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

  •  18201 просмотра
Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

  •  26558 просмотра
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  100237 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  75648 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  121269 просмотра
Актуальное
На Киевщине автобус сбил пешехода на переходе: мужчина госпитализирован

На Киевщине автобус сбил пешехода на переходе: мужчина госпитализирован

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 00:13  •  1519 просмотра

Read in English

В Белой Церкви маршрутный автобус сбил 41-летнего пешехода на нерегулируемом переходе. Пострадавшего с подозрением на перелом основания черепа доставили в больницу.

На Киевщине автобус сбил пешехода, которого с переломом основания черепа госпитализировали. Об этом сообщает Полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

26 августа около 21:00 в Белой Церкви Киевской области на проспекте Независимости маршрутный автобус сбил пешехода.

35-летний водитель автобуса наехал на 41-летнего мужчину из села Поправка, который пересекал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшего с подозрением на перелом основания черепа доставили в больницу.

Рейсовий автобус на Полтавщині на смерть збив пішохода5 декабря 2023, 10:39 • 23969 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧПКиевская область
Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
  •  88064 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Эксклюзив
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
  •  112220 просмотра

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре
  •  83236 просмотра

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Эксклюзив
Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние
  •  70348 просмотра

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
  •  50699 просмотра

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты

Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
  •  74367 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Эксклюзив
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
  •  69722 просмотра

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
  •  71631 просмотра

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  127418 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
26 августа 2024, 13:09  •  126630 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Популярные

Зеленский образовал две новые военные администрации в Запорожской области

Зеленский образовал две новые военные администрации в Запорожской области

  •  63814 просмотра
Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

  •  65300 просмотра
«Наши страны понимают, что независимость является залогом развития": Зеленский поздравил Молдову с Днем независимости

«Наши страны понимают, что независимость является залогом развития": Зеленский поздравил Молдову с Днем независимости

  •  56764 просмотра
россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области - СМИ

россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области - СМИ

  •  82660 просмотра
«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

  •  39367 просмотра

Публикации

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

  •  112220 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  138624 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  127418 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

26 августа 2024, 16:05  •  166735 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  202181 просмотра

Война

В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

  •  8735 просмотра
В ростовской области рф горит нефтебаза

В ростовской области рф горит нефтебаза

  •  6917 просмотра
Террористы открыли пропагандистскую выставку на захваченных территориях

Террористы открыли пропагандистскую выставку на захваченных территориях

  •  16382 просмотра
Словакия лишила защиты украинско-израильского гражданина за пророссийскую деятельность в сети

Словакия лишила защиты украинско-израильского гражданина за пророссийскую деятельность в сети

  •  16817 просмотра
Воздушные Силы ВСУ информируют об активности вражеской авиации на северо-востоке

Воздушные Силы ВСУ информируют об активности вражеской авиации на северо-востоке

  •  14999 просмотра

политика

Израиль нанес авиаудар по пикапу с военным оборудованием в Ливане

Израиль нанес авиаудар по пикапу с военным оборудованием в Ливане

  •  1723 просмотра
В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

  •  8735 просмотра
Специальный прокурор обновил обвинительный акт против Трампа по выборам 2020 года

Специальный прокурор обновил обвинительный акт против Трампа по выборам 2020 года

  •  9520 просмотра
Террористы открыли пропагандистскую выставку на захваченных территориях

Террористы открыли пропагандистскую выставку на захваченных территориях

  •  16382 просмотра
Словакия лишила защиты украинско-израильского гражданина за пророссийскую деятельность в сети

Словакия лишила защиты украинско-израильского гражданина за пророссийскую деятельность в сети

  •  16817 просмотра

Война

В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

  •  8735 просмотра
В ростовской области рф горит нефтебаза

В ростовской области рф горит нефтебаза

  •  6917 просмотра
Террористы открыли пропагандистскую выставку на захваченных территориях

Террористы открыли пропагандистскую выставку на захваченных территориях

  •  16382 просмотра
Словакия лишила защиты украинско-израильского гражданина за пророссийскую деятельность в сети

Словакия лишила защиты украинско-израильского гражданина за пророссийскую деятельность в сети

  •  16817 просмотра
Воздушные Силы ВСУ информируют об активности вражеской авиации на северо-востоке

Воздушные Силы ВСУ информируют об активности вражеской авиации на северо-востоке

  •  14999 просмотра

политика

Израиль нанес авиаудар по пикапу с военным оборудованием в Ливане

Израиль нанес авиаудар по пикапу с военным оборудованием в Ливане

  •  1723 просмотра
В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

  •  8735 просмотра
Специальный прокурор обновил обвинительный акт против Трампа по выборам 2020 года

Специальный прокурор обновил обвинительный акт против Трампа по выборам 2020 года

  •  9520 просмотра
Террористы открыли пропагандистскую выставку на захваченных территориях

Террористы открыли пропагандистскую выставку на захваченных территориях

  •  16382 просмотра
Словакия лишила защиты украинско-израильского гражданина за пророссийскую деятельность в сети

Словакия лишила защиты украинско-израильского гражданина за пророссийскую деятельность в сети

  •  16817 просмотра

Новости Бизнеса

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  39117 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  117760 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  118397 просмотра

Экономика

"Переходим к графикам": в Киеве отменили экстренные отключения света

"Переходим к графикам": в Киеве отменили экстренные отключения света

  •  16016 просмотра
Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

  •  65300 просмотра
«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

  •  39367 просмотра
Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

  •  25163 просмотра
Кабмин выделил более 21 миллиона гривен на компенсации за бесплатное размещение ВПЛ

Кабмин выделил более 21 миллиона гривен на компенсации за бесплатное размещение ВПЛ

  •  19066 просмотра

Киев

"Переходим к графикам": в Киеве отменили экстренные отключения света

"Переходим к графикам": в Киеве отменили экстренные отключения света

  •  16016 просмотра
В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер

В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер

  •  20464 просмотра
В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

  •  18411 просмотра
Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

  •  27375 просмотра
В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

  •  21588 просмотра