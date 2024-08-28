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На Київщині автобус збив пішохода на переході: чоловіка госпіталізовано

На Київщині автобус збив пішохода на переході: чоловіка госпіталізовано

Київ • УНН

 • 18679 перегляди

У Білій Церкві маршрутний автобус збив 41-річного пішохода на нерегульованому переході. Постраждалого з підозрою на перелом основи черепа доставили до лікарні.

На Київщині автобус збив пішохода, якого з переломом основи черепа госпіталізували. Про це повідомляє Поліція Київської області, передає УНН.

Деталі

26 серпня близько 21:00 в Білій Церкві Київської області на проспекті Незалежності маршрутний автобус збив пішохода.

35-річний водій автобуса наїхав на 41-річного чоловіка з села Поправка, який перетинав дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Постраждалого з підозрою на перелом основи черепа доставили до лікарні.

Рейсовий автобус на Полтавщині на смерть збив пішохода05.12.23, 12:39 • 24110 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Кримінал та НПКиївщина

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