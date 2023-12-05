Рейсовый автобус в Полтавской области насмерть сбил пешехода, пишет УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Полтавской области.

Детали

ДТП произошло 4-го декабря около 18:00 в селе Майбородовка Кременчугского района.

По предварительной версии следствия, пассажирский автобус "ПАЗ", под управлением водителя 1969 года рождения, двигаясь по междугородному маршруту, совершил наезд на пешехода, 1993 года рождения. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следствие.

Напомним

Международный автобус из Киева в Варшаву на автотрассе до границы столкнулся с грузовиком накануне вечером, водитель и пассажирка автобуса получили повреждения, их не госпитализировали.