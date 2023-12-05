Рейсовый автобус в Полтавской области насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
В Полтавской области автобус сбил насмерть пешехода; полиция открыла уголовное производство
Рейсовый автобус в Полтавской области насмерть сбил пешехода, пишет УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Полтавской области.
Детали
ДТП произошло 4-го декабря около 18:00 в селе Майбородовка Кременчугского района.
По предварительной версии следствия, пассажирский автобус "ПАЗ", под управлением водителя 1969 года рождения, двигаясь по междугородному маршруту, совершил наезд на пешехода, 1993 года рождения. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.
По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следствие.
Напомним
Международный автобус из Киева в Варшаву на автотрассе до границы столкнулся с грузовиком накануне вечером, водитель и пассажирка автобуса получили повреждения, их не госпитализировали.
Рейсовый автобус в Полтавской области насмерть сбил пешехода
В Полтавской области автобус сбил насмерть пешехода; полиция открыла уголовное производство.
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