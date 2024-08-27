С временно оккупированной территории удалось вернуть двух маломобильных женщин - Лубинец

В Запорожье удалось вернуть двух маломобильных женщин. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Лубинец Дмитрий, передает УНН.

Детали

Работникам Офиса Омбудсмана удалось вернуть двух маломобильных женщин с временно оккупированной территории Украины, которые теперь воссоединились со своими семьями в Запорожье.

Одна из женщин, которая пережила инсульт и страдает гипертонией, передвигается на коляске и нуждается в постоянном уходе. Соответственно при перевозке, как на оккупированной территории, так и на подконтрольной Украине, женщин сопровождали медицинские работники, которые обеспечивали необходимую медицинскую помощь.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подчеркнул, что работа по возвращению украинцев в их семьи продолжается и что все усилия направлены на то, чтобы каждый украинец смог быть рядом с близкими.

Продолжаем работать, чтобы каждый украинец мог быть рядом со своими родными - заявил Лубинец Дмитрий.

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