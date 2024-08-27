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З тимчасово окупованої території вдалося повернути двох маломобільних жінок - Лубінець

З тимчасово окупованої території вдалося повернути двох маломобільних жінок - Лубінець

Київ • УНН

 • 29581 перегляди

Офіс Омбудсмана повернув двох маломобільних жінок з тимчасово окупованої території до Запоріжжя. Одна з них пересувається на візку після інсульту, обидві отримали необхідну медичну допомогу під час перевезення.

До Запоріжжя вдалося повернути двох маломобільних жінок. Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лубінець Дмитро, передає УНН.

Деталі

Працівникам Офісу Омбудсмана вдалося повернути двох маломобільних жінок із тимчасово окупованої території України, які тепер возз'єдналися зі своїми родинами в Запоріжжі.

Одна з жінок, яка пережила інсульт і страждає на гіпертонію, пересувається на візку і потребує постійного догляду. Відповідно під час перевезення, як на окупованій території, так і на підконтрольній Україні, жінок супроводжували медичні працівники, які забезпечували необхідну медичну допомогу.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що робота з повернення українців до їхніх родин триває і що всі зусилля спрямовані на те, щоб кожен українець зміг бути поруч із близькими.

Продовжуємо працювати, щоб кожен українець міг бути поруч зі своїми рідними

- заявив Лубінець Дмитро.

З окупованої Херсонщини до України повернули п'ять родин з вісьмома дітьми27.08.24, 22:24 • 30946 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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