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З окупованої Херсонщини до України повернули п'ять родин з вісьмома дітьми

З окупованої Херсонщини до України повернули п'ять родин з вісьмома дітьми

Київ • УНН

 • 30946 перегляди

З тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули п'ять родин з вісьмома дітьми віком 6-14 років. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 181 дитину з Херсонщини.

На підконтрольну уряду територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули ще пʼять родин. Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Ще пʼять родин повернули з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України. Вони виховують вісьмох дітей. Це - пʼять хлопчиків і три дівчинки, віком від 6 до 14 років  

- розповів Прокудін. 

За його словами, зараз діти і їхні батьки в безпеці. Голова ОВА уточнив, що поверненням родин займалася благодійна організація "Save Ukraine".

Також Прокудін відзначив, що  з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 181 дитину із Херсонської області.

Нагадаємо

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про повернення 6 дітей з окупованих Запорізької та Херсонської областей. Родини зазнавали тиску з боку окупантів, дітей змушували відвідувати російські школи.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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