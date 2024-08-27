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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из оккупированной Херсонщины в Украину вернули пять семей с восемью детьми

Из оккупированной Херсонщины в Украину вернули пять семей с восемью детьми

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 19:24  •  15503 просмотра

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С временно оккупированной части Херсонской области вернули пять семей с восемью детьми в возрасте 6-14 лет. С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 181 ребенка с Херсонщины.

На подконтрольную правительству территорию с временно оккупированной части Херсонской области вернули еще пять семей. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Еще пять семей вернули с временно оккупированной Херсонщины на подконтрольную территорию Украины. Они воспитывают восемь детей. Это - пять мальчиков и три девочки, в возрасте от 6 до 14 лет  

- рассказал Прокудин. 

По его словам, сейчас дети и их родители в безопасности. Глава ОГА уточнил, что возвращением семей занималась благотворительная организация "Save Ukraine".

Также Прокудин отметил, что  с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 181 ребенка из Херсонской области.

Напомним

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении 6 детей из оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Семьи подвергались давлению со стороны оккупантов, детей заставляли посещать российские школы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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