Из оккупированной Херсонщины в Украину вернули пять семей с восемью детьми

На подконтрольную правительству территорию с временно оккупированной части Херсонской области вернули еще пять семей. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Еще пять семей вернули с временно оккупированной Херсонщины на подконтрольную территорию Украины. Они воспитывают восемь детей. Это - пять мальчиков и три девочки, в возрасте от 6 до 14 лет - рассказал Прокудин.

По его словам, сейчас дети и их родители в безопасности. Глава ОГА уточнил, что возвращением семей занималась благотворительная организация "Save Ukraine".

Также Прокудин отметил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 181 ребенка из Херсонской области.

Напомним

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении 6 детей из оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Семьи подвергались давлению со стороны оккупантов, детей заставляли посещать российские школы.