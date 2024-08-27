«Наши страны понимают, что независимость является залогом развития": Зеленский поздравил Молдову с Днем независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Молдовы Майю Санду с Днем независимости и пожелал дружественному молдавскому народу безопасности, процветания и успеха. Об этом Зеленский написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Поздравляем Молдову, президента Майю Санду и дружественный молдавский народ с Днем независимости. Обе наши страны понимают, что независимость является залогом развития. Устойчивая гарантия независимости означает безопасность, процветание и стабильное социальное развитие для всех граждан. Сегодня, когда обе наши страны движутся к членству в Европейском Союзе, для нас крайне важно оставаться на правильном пути и работать вместе, чтобы обеспечить нашим народам успешное и безопасное европейское будущее. Украина всегда защищала и в дальнейшем будет защищать мир для Молдовы. Желаем нашему дружественному молдавскому народу безопасности, процветания и успеха - написал Зеленский.

Напомним,

Молдова стала первой среди стран, которая подписала соглашение с Европейским Союзом в сфере безопасности и обороны. Документ имеет целью укрепить обороноспособность страны.