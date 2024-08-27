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“Наші країни розуміють, що незалежність є запорукою розвитку”: Зеленський привітав Молдову із Днем незалежності

Київ • УНН

 • 72302 перегляди

Президент України побажав молдовському народу безпеки та процвітання. Зеленський наголосив на важливості співпраці між країнами на шляху до членства в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Молдови Маю Санду з Днем незалежності та побажав дружньому молдовському народу безпеки, процвітання і успіху. Про це Зеленський написав в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Вітаємо Молдову, президентку Маю Санду та дружній молдавський народ із Днем незалежності. Обидві наші країни розуміють, що незалежність є запорукою розвитку. Стійка гарантія незалежності означає безпеку, процвітання та стабільний соціальний розвиток для всіх громадян. Сьогодні, коли обидві наші країни рухаються до членства в Європейському Союзі, для нас украй важливо залишатися на правильному шляху та працювати разом, щоб забезпечити нашим народам успішне й безпечне європейське майбутнє. Україна завжди захищала й надалі захищатиме мир для Молдови. Бажаємо нашому дружньому молдовському народу безпеки, процвітання та успіху

 - написав Зеленський.

Нагадаємо

Молдова стала першою серед країн, яка підписала угоду з Європейським Союзом у сфері безпеки та оборони. Документ має на меті зміцнити обороноздатність країни.

Павло Башинський

Павло Башинський

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