“Наші країни розуміють, що незалежність є запорукою розвитку”: Зеленський привітав Молдову із Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Молдови Маю Санду з Днем незалежності та побажав дружньому молдовському народу безпеки, процвітання і успіху. Про це Зеленський написав в соцмережі Х, передає УНН.

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Вітаємо Молдову, президентку Маю Санду та дружній молдавський народ із Днем незалежності. Обидві наші країни розуміють, що незалежність є запорукою розвитку. Стійка гарантія незалежності означає безпеку, процвітання та стабільний соціальний розвиток для всіх громадян. Сьогодні, коли обидві наші країни рухаються до членства в Європейському Союзі, для нас украй важливо залишатися на правильному шляху та працювати разом, щоб забезпечити нашим народам успішне й безпечне європейське майбутнє. Україна завжди захищала й надалі захищатиме мир для Молдови. Бажаємо нашому дружньому молдовському народу безпеки, процвітання та успіху