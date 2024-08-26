Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВАКС отменил подозрение НАБУ бывшему нардепу Александру Грановскому. Это очередной пример того, как резонансные расследования антикоррупционных органов часто заканчиваются провалом в суде.

Высший антикоррупционный суд на днях отменил подозрение НАБУ бывшему нардепу Александру Грановскому. Это является еще одним ярким примером того, что дела антикоррупционных органов часто разваливаются в судах. Резонансные расследования, которые обещали громкие разоблачения и привлечения к ответственности, нередко заканчиваются полным провалом в суде, пишет УНН.

НАБУ с оглаской объявило о подозрении Александру Грановскому еще в октябре 2022 года. В своем пресс-релизе антикоррупционеры сразу заявили, что «народный депутат Украины VIII созыва организовал схему, по которой „Одесский припортовый завод“ продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных».

Однако, за 2,5 года детективы так и не нашли достаточно доказательств и 20 августа ВАКС отменил сообщение о подозрении Грановскому.

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что считает это решение судьи незаконным и необоснованным и готовит его обжалование в Апелляционной палате ВАКС. Как это дело будет развиваться дальше, пока не известно.

Однако, это далеко не единичный случай, когда дела антикоррупционеров разваливаются в суде. Еще одним наглядным примером являются дела антикоррупционеров против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Он неоднократно заявлял о том, что детективы однобоко относились к делу против него из-за политической ангажированности. Оба дела против него развалились в судах, однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Похоже, подобная ситуация будет и с делом НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которого обвинили в том, что он восемь лет назад способствовал ветеранам АТО в приватизации земельных участков в Сумской области. По мнению детективов, эти земли были в пользовании Национальной аграрной академии (НААН) и не могли быть приватизированными.

Однако версию детективов опроверг Верховный суд, который постановил отсутствие прав НААН на эти земли, а также эксперты, которые исследовали историческую хронологию этих земель аж с 50-х годов прошлого века и также отметили, что эти земли никак не могли попасть в земельный банк НААН.

Вероятно, долгое время НААН мог пользоваться землей, которую самозахватил и считал ее своей. Об этом свидетельствуют в частности материалы некоторых уголовных производств, где сотрудники НААН обвинялись в самозахвате инкриминируемых Сольскому и ветеранам АТО земель. Эти земли НААН сдавал в скрытую аренду фермерам для выращивания их урожаев, хотя это прямо запрещено делать.

Поэтому сейчас главная интрига дела НАБУ против экс-министра Сольского - смогут ли детективы доказать свое предположение, что земли действительно находились в пользовании НААН. Если не смогут, а вероятность велика - экс-министр будет оправдан.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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