На фоне скандала: во Львове запретили использование лошадей и пони в центральной части города

Исполнительный комитет Львовского городского совета запретил использование лошадей и пони в центре города после инцидента с конной каретой. Также исполком принял решение о создании рабочей группы, которая должна исследовать все факты инцидента.

Об этом рассказал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, передает УНН.

Детали

По результатам инцидента, который вчера произошел с конной каретой, сегодня состоится первое заседание рабочей группы. Только что завершилось заседание исполкома, где было принято решение остановить любую деятельность конных карет в центральной части города, а также принято решение собственно по рабочей группе. Рабочая группа достаточно оперативно наработает предложения, которые опять же будут вынесены на утверждение. Обращу внимание, что с сегодняшнего дня, деятельность конных карет является запрещенным. Мы должны исследовать все факты. Таких инцидентов в городе не должно быть - сказал Москаленко.

В рабочую группу войдут представители общественности, эксперты, зоозащитники и работники соответствующих подразделений, чтобы всесторонне проанализировать ситуацию, понять, что произошло и предложить общие рамки.

«Даже, возможно, будет необходимо предлагать какие-то изменения на национальном уровне», - добавил Москаленко.

Напомним,

Вчера, 26 августа, в соцсети Facebook жительница города Кристина Машакевич опубликовала видео на котором упала лошадь, запряженная в карету. Женщина, которая вела карету смогла привести животное в чувство, после чего карета продолжила движение.

На фоне инцидента с лошадью, которая потеряла сознание в центре Львова, зоозащитники «UAnimals» требуют ограничить каретный бизнес и готовят заявление в полицию.