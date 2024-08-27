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Зоозахисники вимагають обмежити каретний бізнес у Львові після інциденту з падінням коня

Зоозахисники вимагають обмежити каретний бізнес у Львові після інциденту з падінням коня

Київ • УНН

 • 13899 перегляди

Після інциденту з конем, що знепритомнів у центрі Львова, організація "UAnimals" вимагає обмежити каретний бізнес. Зоозахисники готують заяву до поліції та звернулися до міської влади з проханням заборонити розваги з кіньми.

На тлі інциденту з конем, який знепритомнів в центрі Львова, зоозахисники "UAnimals" вимагають обмежити каретний бізнес та готують заяву до поліції. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис організації у Facebook

Ми в UAnimals переконані, що експлуатація коней у каретах заради розваг — жорстокий пережиток минулого і йому не місце в сучасному місті. Сьогодні юристи UAnimals підготували заяву до поліції щодо фактів жорстокого поводження з тваринами, а також звернулися до Львівської міської ради Львівська міська рада та до міського голови Андрія Садового з проханням обмежити каретний бізнес у місті взагалі

- йдеться у повідомленні.

В організації розповіли, що домовилися про спільну зустріч  із заступником  міського голови Андрієм Москаленко щодо цього випадку в конем. 

На зустрічі, як повідомляється, вимагатимуть повністю заборонити розваги з кіньми в каретних упряжках. 

Контекст 

Вчора, 26 серпня, у соцмережі Facebook  жителька міста Христина Машакевич опублікувала відео на якому впав кінь, запряжений у карету. Жінка, яка вела карету змогла привести тварину до тями, після чого карета продовжила рух.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

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