Зоозахисники вимагають обмежити каретний бізнес у Львові після інциденту з падінням коня
Київ • УНН
Після інциденту з конем, що знепритомнів у центрі Львова, організація "UAnimals" вимагає обмежити каретний бізнес. Зоозахисники готують заяву до поліції та звернулися до міської влади з проханням заборонити розваги з кіньми.
На тлі інциденту з конем, який знепритомнів в центрі Львова, зоозахисники "UAnimals" вимагають обмежити каретний бізнес та готують заяву до поліції. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис організації у Facebook.
Ми в UAnimals переконані, що експлуатація коней у каретах заради розваг — жорстокий пережиток минулого і йому не місце в сучасному місті. Сьогодні юристи UAnimals підготували заяву до поліції щодо фактів жорстокого поводження з тваринами, а також звернулися до Львівської міської ради Львівська міська рада та до міського голови Андрія Садового з проханням обмежити каретний бізнес у місті взагалі
В організації розповіли, що домовилися про спільну зустріч із заступником міського голови Андрієм Москаленко щодо цього випадку в конем.
На зустрічі, як повідомляється, вимагатимуть повністю заборонити розваги з кіньми в каретних упряжках.
Контекст
Вчора, 26 серпня, у соцмережі Facebook жителька міста Христина Машакевич опублікувала відео на якому впав кінь, запряжений у карету. Жінка, яка вела карету змогла привести тварину до тями, після чого карета продовжила рух.