У центрі Львова знепритомнів запряжений у карету кінь: Садовий відреагував
Київ • УНН
На проспекті Свободи у Львові впав кінь, запряжений у карету. Міський голова Андрій Садовий відреагував на інцидент, пообіцявши справедливе рішення щодо кінних атракцій у місті.
На проспекті Свободи у Львові кінь, запряжений у карету, впав під час руху. На інцидент відреагував міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє УНН.
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Вчора, 26 серпня, у соцмережі Facebook жителька міста Христина Машакевич опублікувала відео на якому впав кінь, запряжений у карету. Жінка, яка вела карету змогла привести тварину до тями, після чого карета продовжила рух.
Авторка в дописі зазначила, що коні перебувають на сонці без води:
"Тепер щодо негуманності: коні цілий день перебувають на сонці без води, у середовищі, яке їм абсолютно не підходить. Вони стресовані, експлуатовані та отримують неналежне ставлення. Я закликаю до максимального поширення цієї ситуації та нарешті до заборони такої кінної атракції на вулицях Львова".
Інцидент прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.
Друзі, я бачу всі ваші позначки і коментарі щодо ситуації з конем. Не коментуємо, бо працюємо над цим. Рішення буде сьогодні. І воно буде справедливим", - написав Садовий у Facebook.
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