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У центрі Львова знепритомнів запряжений у карету кінь: Садовий відреагував

Київ • УНН

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На проспекті Свободи у Львові впав кінь, запряжений у карету. Міський голова Андрій Садовий відреагував на інцидент, пообіцявши справедливе рішення щодо кінних атракцій у місті.

На проспекті Свободи у Львові кінь, запряжений у карету, впав під час руху.  На інцидент відреагував міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє УНН

Деталі

Вчора, 26 серпня, у соцмережі Facebook  жителька міста Христина Машакевич опублікувала  відео на якому впав  кінь, запряжений у карету. Жінка, яка вела карету змогла привести тварину до тями, після чого карета продовжила рух.

Авторка в дописі зазначила, що коні перебувають на сонці без води:

"Тепер щодо негуманності: коні цілий день перебувають на сонці без води, у середовищі, яке їм абсолютно не підходить. Вони стресовані, експлуатовані та отримують неналежне ставлення. Я закликаю до максимального поширення цієї ситуації та нарешті до заборони такої кінної атракції на вулицях Львова".

Інцидент прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий. 

Друзі, я бачу всі ваші позначки і коментарі щодо ситуації з конем. Не коментуємо, бо працюємо над цим. Рішення буде сьогодні. І воно буде справедливим", - написав Садовий у Facebook. 

Як допомогти тваринам у спеку: поради від кінологів11.07.24, 17:39 • 77629 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП

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