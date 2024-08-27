В центре Львова потерял сознание запряженный в карету конь: Садовый отреагировал

На проспекте Свободы во Львове лошадь, запряженная в карету, упала во время движения. На инцидент отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый, сообщает УНН.

Детали

Вчера, 26 августа, в соцсети Facebook жительница города Кристина Машакевич опубликовала видео на котором упала лошадь, запряженная в карету. Женщина, которая вела карету смогла привести животное в чувство, после чего карета продолжила движение.

Автор в заметке отметила, что лошади находятся на солнце без воды:

"Теперь о негуманности: лошади целый день находятся на солнце без воды, в среде, которая им совершенно не подходит. Они стрессированы, эксплуатируются и получают ненадлежащее отношение. Я призываю к максимальному распространению этой ситуации и наконец к запрету такой конной аттракции на улицах Львова".

Инцидент прокомментировал городской голова Львова Андрей Садовый.

Друзья, я вижу все ваши пометки и комментарии по ситуации с лошадью. Не комментируем, потому что работаем над этим. Решение будет сегодня. И оно будет справедливым", - написал Садовый в Facebook.

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