Кинологи системы МВД подготовили короткий, но важный список советов, которые помогут животным лучше переносить жару. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, пишет УНН.

Детали

Для того, чтобы помочь бездомным животным, стоит:

поставить миски с чистой водой в тени возле вашего дома или в других местах, где вы видели бездомных животных;

оставить еду для животных (в жаркую погоду лучше влажный корм);

обратиться в ветеринарную клинику, зоозащитные организации или к волонтерам, если вы заметили, что животное нуждается в медицинской помощи.

Чтобы домашние любимцы лучше чувствовали себя в жаркий период:

планируйте прогулки утром или в вечернее время;

перед выходом на улицу защитите лапы животного от горячего асфальта;

ладонью время от времени проверяйте температуру питомца (если животное слишком горячее - стоит завершить прогулку);

избегайте длительных физических нагрузок и всегда имейте с собой достаточное количество воды;

создайте прохладное место для питомца дома.

Ни в коем случае не оставляйте животных в замкнутом авто. Лучший способ защитить своего любимца - это взять его с собой, - добавили кинологи.

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