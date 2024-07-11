Как летом избежать обезвоживания организма: в Минздраве дали советы

В Министерстве здравоохранения рассказали, как летом избежать обезвоживания организма, а также посоветовали, какой пищи следует употреблять меньше, передает УНН.

Детали

В Минздраве отметили, что летом повышается риск заражения кишечными инфекциями. Они могут вызвать рвоту и диарею. Из-за этого заболевший человек теряет много жидкости, это называется обезвоживанием (дегидратация).

"Вследствие обезвоживания организма сердце вынуждено работать интенсивнее, а сосуды мозга сужаются. Это влияет на память и координацию движений, самочувствие. Могут начаться судороги и перебои в работе сердца. Сильная дегидратация может привести к развитию почечной недостаточности и необходимости лечения в медучреждении, в том числе и в отделениях интенсивной терапии", - добавили в ведомстве.

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Кроме того, украинцам разъяснили, что делать, чтобы избежать обезвоживания организма.

"... важно пить негазированную чистую воду (от литра в день). Уменьшить количество сладкой и жареной жирной пищи.

Людям, которые имеют хронические заболевания или постоянно принимают лекарства, следует придерживаться рекомендаций медиков. А в случае ухудшения самочувствия - немедленно обратиться к семейному врачу или ближайшему медучреждению", - резюмировали в ведомстве.