В Украине 12-го июля предполагается сильная жара с максимальной температурой воздуха +42 градусов в южных регионах. Постепенное ослабление жары вероятно с 20 июля, сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Внимание! +37+42 градуса завтра ожидается в южной части Украины! В большинстве областей также не замерзнем, днем +35+40 градусов. В западных областях и в приграничных районах Сумщины и Харьковщины в течение дня +31+34 градуса - написала Диденко в Facebook.

По ее словам, в Киеве 12-го июля предполагается сильная жара с максимальной температурой воздуха +34+36 градусов.

Небольшой или умеренный ветер завтра будет восточных направлений, в Крыму и Приазовье ожидаются сильные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Синоптик считает, что вряд ли 12 июля будут какие-то существенные дожди в Украине, разве что на Волыни.

Пиковые дни жары - с 13 по 16 июля.

"Осторожно прогнозирую - постепенное ослабление жары ожидается аж 20-го июля", - указала Диденко.

Она также дала советы, как спасаться от жары. "Запас воды, смоченные платки на измученные затылки, веера, не появляться на солнце, прикрывать голову, держать неподалеку телефон семейного врача, никакой синтетики на тело, коты, собаки, цветы сами себя не очень могут защищать - помогаем", - написала она.

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