Сухая жаркая погода с температурой до 40°C ожидается на большей части территории Украины 11 июля, за исключением Закарпатской и Ивано-Франковской областей, где прогнозируются кратковременные дожди и грозы, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня сухая жаркая погода, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной части, восточных и центральных областях ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 29-34° (на высокогорье Карпат ночью 15-20°, днем 21-26°).

В Киевской области

Сухая жаркая погода с температурой по области ночью 18-23°, днем 29-34°; в Киеве ночью 20-22°, днем 32-34°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.