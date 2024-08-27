Зоозащитники требуют ограничить каретный бизнес во Львове после инцидента с падением лошади

На фоне инцидента с лошадью, которая потеряла сознание в центре Львова, зоозащитники «UAnimals» требуют ограничить каретный бизнес и готовят заявление в полицию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение организации в Facebook.

Мы в UAnimals убеждены, что эксплуатация лошадей в каретах ради развлечений - жестокий пережиток прошлого и ему не место в современном городе. Сегодня юристы UAnimals подготовили заявление в полицию по фактам жестокого обращения с животными, а также обратились во Львовский городской совет Львовский городской совет и к городскому голове Андрею Садовому с просьбой ограничить каретный бизнес в городе вообще - говорится в сообщении.

В организации рассказали, что договорились о совместной встрече с заместителем городского головы Андреем Москаленко по этому случаю в конем.

На встрече, как сообщается, будут требовать полностью запретить развлечения с лошадьми в каретных упряжках.

Контекст

Вчера, 26 августа, в соцсети Facebook жительница города Кристина Машакевич опубликовала видео на котором упала лошадь, запряженная в карету. Женщина, которая вела карету смогла привести животное в чувство, после чего карета продолжила движение.