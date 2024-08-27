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На тлі скандалу: у Львові заборонили використання коней та поні у центральній частині міста

На тлі скандалу: у Львові заборонили використання коней та поні у центральній частині міста

Київ • УНН

 • 22585 перегляди

Виконком Львівської міськради заборонив використання коней та поні в центрі міста після падіння коня, запряженого в карету. Створено робочу групу для розслідування інциденту та розробки пропозицій.

Виконавчий комітет Львівської міської ради заборонив використання коней та поні у центрі міста після інциденту з кінною каретою. Також виконком прийняв рішення щодо створення робочої групи, яка має дослідити всі факти інциденту.

Про це розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає УНН.

Деталі

За результатами інциденту, що вчора стався із кінною каретою, сьогодні відбудеться перше засідання робочої групи. Щойно завершилося засідання виконкому, де було ухвалене рішення зупинити будь-яку діяльність кінних карет в центральній частині міста, а також прийняте рішення власне щодо робочої групи. Робоча група достатньо оперативно напрацює пропозиції, які знову ж таки будуть винесені на затвердження. Зверну увагу, що з сьогоднішнього дня, діяльність кінних карет є забороненим. Ми маємо дослідити всі факти. Таких інцидентів у місті не має бути

- сказав Москаленко.

В робочу групу увійдуть представники громадськості, експерти, зоозахисники та працівники відповідних підрозділів, щоб всебічно проаналізувати ситуацію, зрозуміти, що сталося і запропонувати загальні рамки.

"Навіть, можливо, буде необхідно пропонувати якісь зміни на національному рівні", - додав Москаленко.

Нагадаємо

Вчора, 26 серпня, у соцмережі Facebook жителька міста Христина Машакевич опублікувала відео на якому впав кінь, запряжений у карету. Жінка, яка вела карету змогла привести тварину до тями, після чого карета продовжила рух.

 На тлі інциденту з конем, який знепритомнів в центрі Львова, зоозахисники "UAnimals" вимагають обмежити каретний бізнес та готують заяву до поліції. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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