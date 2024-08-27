Попкорн для Болгарии, амарант для Nestle и экспериментальное поле с рисом: что выращивают аграрии Одесской области

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетил с рабочим визитом Подольский район Одесской области. Там он ознакомился с работой одного из хозяйств области, на территории которого фермеры выращивают семена кукурузы «Монсанто» (160 га), кукурузу для экспорта «Попкорн» (100 га) и амарант для компании Nestle (140 га), передает УНН.

Российские террористы уничтожили селекцию риса в т.н. Геническе, что на Херсонщине, поэтому очень ценно, что сейчас одесские аграрии сеют экспериментальные поля (5 га) с культурой, в том числе и на севере Одесской области. Здесь на Подольщине выращивают рис с помощью капельного орошения, вместо распространенного метода в чеках (заливное поле)», - пишет Кипер Также в ходе визита Кипер обсудил с аграриями насущные вопросы и проблемы. «Спасибо за изнурительный труд и устойчивость - пишет он.

Напомним,

В Одесской области стартовал эксперимент по выращиванию хлопка. Девять предприятий засеяли поля общей площадью чуть более 5 га. На орошаемых полях посевы хлопка имеют лучшие показатели.