Попкорн для Болгарии, амарант для Nestle и экспериментальное поле с рисом: что выращивают аграрии Одесской области
Киев • УНН
Председатель Одесской ОГА посетил хозяйство, где выращивают семена кукурузы, попкорн и амарант. В Одесской области также экспериментируют с выращиванием риса и хлопка на орошаемых полях.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетил с рабочим визитом Подольский район Одесской области. Там он ознакомился с работой одного из хозяйств области, на территории которого фермеры выращивают семена кукурузы «Монсанто» (160 га), кукурузу для экспорта «Попкорн» (100 га) и амарант для компании Nestle (140 га), передает УНН.
Российские террористы уничтожили селекцию риса в т.н. Геническе, что на Херсонщине, поэтому очень ценно, что сейчас одесские аграрии сеют экспериментальные поля (5 га) с культурой, в том числе и на севере Одесской области. Здесь на Подольщине выращивают рис с помощью капельного орошения, вместо распространенного метода в чеках (заливное поле)», - пишет Кипер Также в ходе визита Кипер обсудил с аграриями насущные вопросы и проблемы. «Спасибо за изнурительный труд и устойчивость
Напомним,
В Одесской области стартовал эксперимент по выращиванию хлопка. Девять предприятий засеяли поля общей площадью чуть более 5 га. На орошаемых полях посевы хлопка имеют лучшие показатели.