Попкорн для Болгарії, амарант для Nestle та експериментальне поле з рисом: що вирощують аграрії Одещини
Київ • УНН
Голова Одеської ОДА відвідав господарство, де вирощують насіння кукурудзи, попкорн та амарант. На Одещині також експериментують з вирощуванням рису та бавовни на зрошуваних полях.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер відвідав із робочим візитом Подільський район Одещини. Там він ознайомився із роботою одного з господарств області, на теренах якого фермери вирощують насіння кукурудзи "Монсанто" (160 га), кукурудзу для експорту "Попкорн" (100 га) та амарант для компанії Nestle (140 га), передає УНН.
Російські терористи знищили селекцію рису в т.о. Генічеську, що на Херсонщині, тож дуже цінно, що нині одеські аграрії сіють експериментальні поля (5 га) з культурою, зокрема й на півночі Одещини. Тут на Подільщині вирощують рис за допомогою крапельного зрошування, замість розповсюдженого методу в чеках (заливне поле)", - пише Кіпер Також у ході візиту Кіпер обговорив з аграріями нагальні питання та проблеми. "Дякую за виснажливу працю та стійкість
Нагадаємо
На Одещині стартував експеримент з вирощування бавовни. Дев'ять підприємств засіяли поля загальною площею трохи більше 5 га. На зрошуваних полях посіви бавовни мають кращі показники.