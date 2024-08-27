27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

Сегодня, 27 августа, все настоящие поклонники украинского сала во многих странах мира могут присоединиться к неофициальным мероприятиям, посвященным этому продукту, пишет УНН.

Интересно, что несмотря на устоявшееся мнение, что украинцы больше всего любят сало, согласно статистике Украина входит лишь во второй десяток стран Европы по уровню потребления сала на душу населения.

Считается, что прототип традиционного украинского сала появился около трех тысяч лет назад в Древнем Риме - кусочки свиного жира с солью и другими специями сначала считались блюдом рабов, однако через некоторое время стали популярными и среди местных аристократов.

Еще сегодня можно отметить Международный день бокса.

Впервые бокс появился на Олимпийских играх в 688 году до нашей эры. Поединки всегда проходили на свежем воздухе, удерживать соперника руками было запрещено, а раундов как таковых не было - бой продолжался до признания поражения одним из участников.

Возрождение этого вида спорта началось в Англии XVII века - тамошние аристократы очень интересовались традициями античности, поэтому бокс сначала был способом разрешения споров, а вскоре приобрел вид спорта.

Также сегодня можно отметить Международный день лотереи.

Считается, что первую лотерею в 1466 году провела вдова известного бельгийского художника Яна Ван Эйка, которая разыграла одну из его картин, а все средства, полученные во время розыгрыша, направила на помощь беднякам.

Наиболее удачным участником лотерей называют американку Джоан Гинтер. С 1993 по 2008 год сорвала четыре джек-пота, сумма каждого из которых превышала один миллион долларов.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Пимена.

Пимен жил в IV веке на территории современного Египта. С юных лет он решил посвятить свою жизнь служению Иисусу Христу. Пимен принял монашеский постриг, был проповедником и богословом, вел аскетический образ жизни.

Именины 27 августа празднуют Пимен, Александр, Дмитрий, Анфиса.