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27 серпня: День сала в Україні, Міжнародний день боксу

Київ • УНН

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Попри усталену думку, що українці найбільше люблять сало, згідно статистики Україна входить лише до другого десятку країн Європи за рівне споживання сала на душу населення.

Сьогодні, 27 серпня, усі справжні шанувальники українського сала в багатьох країнах світу можуть долучитися до неофіційних заходів, що присвячені цьому продукту, пише УНН.

Цікаво, що попри усталену думку, що українці найбільше люблять сало, згідно статистики Україна входить лише до другого десятку країн Європи за рівне споживання сала на душу населення.

Вважається, що прототип традиційного українського сала з’явився близько трьох тисяч років тому у Стародавньому Римі –  шматочки свинячого жиру із сіллю та іншими спеціями спершу вважалися стравою рабів, однак за деякий час стали популярними і серед місцевих аристократів.

Ще сьогодні можна відзначити Міжнародний день боксу.

Вперше бокс з’явився на Олімпійських іграх у 688 році до нашої ери. Поєдинки завжди проходили на свіжому повітрі, утримувати суперника руками було заборонено, а раундів як таких не було — бій тривав до визнання поразки одним з учасників.

Відродження цього виду спорту почалося в Англії XVII століття - тамтешні аристократи дуже цікавилися традиціями античності, тому бокс спершу був способом вирішення суперечок, а невдовзі набув вигляду спорту.   

Також сьогодні можна відзначити Міжнародний день лотереї.

Вважається, що першу лотерею у 1466 році провела вдова відомого бельгійського художника Яна Ван Ейка, яка розіграла одну з його картин, а усі кошти, отримані під час розіграшу, спрямувала на допомогу біднякам.

Найбільш вдалим учасником лотерей називають американку Джоан Гінтер. З 1993 по 2008 рік зірвала чотири джек-пота, сума кожного з яких перевищувала один мільйон доларів.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Пімена.

Пімен жив у ІV на території сучасного Єгипту. З юних років він вирішив присвятити своє життя служінню Ісусу Христу. Пімен прийняв чернечий постриг, був проповідником та богословом, вів аскетичний спосіб життя.

Іменини 27 серпня святкують Пімен, Олександр, Дмитро, Анфіса.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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