Киев • УНН
ДТЭК сообщил об отмене экстренных отключений света в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. По команде Укрэнерго регионы переходят к графикам стабилизационных отключений.
Энергетики отменили экстренные отключения света в Киеве и четырех регионах Украины. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.
Детали
Киев, Киевская область, Днепропетровщина, Одесская область, Донецкая область: экстренные отключения отменены. По команде Укрэнерго переходим к графикам стабилизационных отключений
Завтра графіки полегшать: в "Укренерго" прояснили, як вимикатимуть світло в Україні 27 серпня27 августа 2024, 15:01 • 15151 просмотр