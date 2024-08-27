"Переходимо до графіків": у Києві скасували екстрені відключення світла
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про скасування екстрених відключень світла у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. За командою Укренерго регіони переходять до графіків стабілізаційних відключень.
Енергетики скасували екстрені відключення світла у Києві та чотирьох регіонах України. Про це заявили в ДТЕК, передає УНН.
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Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина: екстрені відключення скасовано. За командою Укренерго переходимо до графіків стабілізаційних відключень
Завтра графіки полегшать: в "Укренерго" прояснили, як вимикатимуть світло в Україні 27 серпня27.08.24, 18:01 • 18734 перегляди