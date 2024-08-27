Завтра графіки полегшать: в "Укренерго" прояснили, як вимикатимуть світло в Україні 27 серпня
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомляє про стабілізаційні графіки відключень світла в усіх регіонах України 27 серпня. Енергетики закликають українців економно використовувати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних приладів.
Завтра, 27 серпня, в усіх регіонах України протягом доби триватимуть стабілізаційні графіки відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень
Також енергетики просять українців ощадливо використовувати світло і не вмикати одразу декілька потужних електроприладів одночасно
Наслідки наймасштабнішої атаки рф на енергетику усувають, жорсткіші графіки з 15:00 до 21 години - Укренерго27.08.24, 11:24 • 20911 переглядiв