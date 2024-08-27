Завтра графики облегчат: в «Укрэнерго» прояснили, как будут выключать свет в Украине 27 августа
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщает о стабилизационных графиках отключений света во всех регионах Украины 27 августа. Энергетики призывают украинцев экономно использовать электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов.
Завтра, 27 августа, во всех регионах Украины в течение суток будут продолжаться стабилизационные графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, 28 августа, облэнерго будут применять меры ограничения потребления. В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений
Также энергетики просят украинцев экономно использовать свет и не включать сразу несколько мощных электроприборов одновременно
Наслідки наймасштабнішої атаки рф на енергетику усувають, жорсткіші графіки з 15:00 до 21 години - Укренерго27 августа 2024, 08:24 • 18801 просмотр