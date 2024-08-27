Завтра графики облегчат: в «Укрэнерго» прояснили, как будут выключать свет в Украине 27 августа

Завтра, 27 августа, во всех регионах Украины в течение суток будут продолжаться стабилизационные графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

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Завтра, 28 августа, облэнерго будут применять меры ограничения потребления. В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений - заявили в компании.

Также энергетики просят украинцев экономно использовать свет и не включать сразу несколько мощных электроприборов одновременно

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