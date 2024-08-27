Последствия самой масштабной атаки рф на энергетику устраняют, жесткие графики с 15:00 до 21 часа - Укрэнерго

В Украине энергетики устраняют последствия самой массированной ракетно-дроновой атаки, осуществленной врагом вчера. В течение всех суток во всех регионах будут действовать ограничения, с 15:00 до 21:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 543 населенных пункта. Об этом сообщили во вторник в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Потребление

«Вчера, 26.08, враг совершил самую масштабную с начала войны ракетно-дронную атаку на украинскую энергосистему. Ремонтные бригады «Укрэнерго» уже начали аварийно-восстановительные работы. Энергетики будут работать 24/7, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев», - сообщили в компании.

«Вследствие российских атак - сегодня, 27 августа, во всех регионах Украины будут действовать меры ограничения потребления. С 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, в другие периоды суток - по три очереди», - указали в Укрэнерго.

Потребление, как отмечается, остается высоким. Вчера, 26 августа, по состоянию на 8:00 (еще до начала применения ограничений) оно было на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день, в пятницу, 23 августа, в это же время.

Сейчас украинская энергосистема восстанавливается уже после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно в течение всех суток.

Аварийная помощь

Вчера, 26.08, по запросу НЭК «Укрэнерго» - Украина получала аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии.

Экспорт

Не происходит и не предполагается.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 543 населенных пункта.

В частности, из-за последствий непогоды на утро остаются обесточенными 2 населенных пункта на Николаевщине.

Из-за боевых действий есть обесточивание в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

По техническим причинам обесточивались потребители в Запорожской области.