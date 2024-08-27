Наслідки наймасштабнішої атаки рф на енергетику усувають, жорсткіші графіки з 15:00 до 21 години - Укренерго
Київ • УНН
Україна зазнала наймасштабнішої ракетно-дронової атаки на енергосистему. В усіх регіонах діятимуть обмеження споживання електроенергії, 543 населені пункти знеструмлені через бойові дії та інші причини.
В Україні енергетики усувають наслідки наймасованішої ракетно-дронової атаки, здійсненої ворогом вчора. Упродовж всієї доби в усіх регіонах діятимуть обмеження, з 15:00 до 21:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. Через бойові дії та з інших причин знеструмлені 543 населені пункти. Про це повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Споживання
"Вчора, 26.08, ворог здійснив наймасштабнішу від початку війни ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Ремонтні бригади "Укренерго" вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюватимуть 24/7, щоб якомога швидше повернути світло в домівки українців", - повідомили у компанії.
"Внаслідок російських атак – сьогодні, 27 серпня, в усіх регіонах України будуть діяти заходи обмеження споживання. З 6:00 до 11:00 і з 15:00 до 21:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, в інші періоди доби – по три черги", - вказали в Укренерго.
Споживання, як зазначається, залишається високим. Вчора, 26 серпня, станом на 8:00 (ще до початку застосування обмежень) воно було на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня, у п’ятницю, 23 серпня, в цей же час.
Зараз українська енергосистема відновлюється вже після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби.
Аварійна допомога
Вчора, 26.08, за запитом НЕК "Укренерго" – Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини.
Експорт
Не відбувається і не передбачається.
Знеструмлення
Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 543 населені пункти.
Зокрема, через наслідки негоди на ранок залишаються знеструмленими 2 населені пункти на Миколаївщині.
Через бойові дії є знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
З технічних причин знеструмлювались споживачі у Запорізькій області.