США обновили системы РЭБ на F-16 для Украины против российских угроз

США перепрограммировали комплекс радиоэлектронного противодействия на истребителях F-16, которые передали Украине, для противостояния современному российскому вооружению. Об этом пишет Служба распространения визуальной информации Департамента обороны США, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинские самолеты обновляли инженеры 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы воздушных сил США - центра изучения передового опыта радиоэлектронной борьбы, занимающегося повышением потенциала и живучести американской авиации.

Именно они совместно с датскими и норвежскими специалистами перепрограммировали комплексы РЭБ на истребителях F-16 из Дании и Нидерландов.

Инженеры 68-й эскадрильи рассказали, что подсистемы РЭБ требовали обновления для того, чтобы новые самолеты смогли эффективно интегрироваться в украинские воздушные силы и быть эффективными против новых российских угроз.

В ведомстве отметили, что работа над авиационными системами оказалась сложной из-за сжатых сроков и модификации комплекса, не стоящего на вооружении США.

Дополнение

Для выполнения непростой задачи 68 эскадрилья собрала специальную команду из опытных экспертов. Опираясь на данные, предоставленные Данией и Норвегией, инженеры изучили конструкцию системы и разработали подходы для ее перепрограммирования. Совместно с партнерами специалисты испытали работу обновленного комплекса.

Это не обычная задача для нас. Тот факт, что команда смогла разобраться в системе за две недели, отправиться в страну-партерку, чтобы разработать лучшее программное обеспечение, является неслыханным - рассказал начальник 68-й эскадрильи.

Начальник эскадрильи отметил, что одни только F-16 с перепрограммированными комплексами радиоэлектронного противодействия не обеспечат доминирование в воздухе, однако смогут предоставить ситуационное преимущество пилотам в достижении целей, которые могут обеспечить влияние и успех на поле боя.

Ведомство США также сообщило, что Украина является официальным заказчиком услуг у 68-й эскадрильи в рамках программы FMS. Это позволит подразделению обеспечивать поддержку и своевременное обновление и модернизацию систем РЭБ на основе опыта и рекомендаций от украинских военных.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированного удара рф Украина использовала F-16 для сбивания ракет.