США оновили системи РЕБ на F-16 для України проти російських загроз

США перепрограмували комплекс радіоелектронної протидії на винищувачах F-16, які передали Україні, для протистояння сучасному російському озброєнню. Про це пише Служба розповсюдження візуальної інформації Департаменту оборони США., передає УНН.

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Зазначається, що українські літаки оновлювали інженери 68-ї ескадрильї радіоелектронної боротьби повітряних сил США — центру вивчення передового досвіду радіоелектронної боротьби, що займається підвищенням потенціалу та живучості американської авіації.

Саме вони спільно з данськими та норвезькими фахівцями перепрограмували комплекси РЕБ на винищувачах F-16 з Данії та Нідерландів.

Інженери 68-ї ескадрильї розповіли, що підсистеми РЕБ вимагали оновлення для того, щоб нові літаки змогли ефективно інтегруватись в українські повітряні сили та бути ефективними проти нових російських загроз.

У відомстві відзначили, що робота над авіаційними системами виявилася складною через стислі терміни та модифікацію комплексу, що не стоїть на озброєнні США.

Доповнення

Для виконання непростої задачі 68 ескадрилья зібрала спеціальну команду з досвідчених експертів. Спираючись на дані, надані Данією та Норвегією, інженери вивчили конструкцію системи та розробили підходи для її перепрограмування. Спільно з партнерами фахівці випробували роботу оновленого комплексу.

Це не звичайна задача для нас. Той факт, що команда змогла розібратися в системі за два тижні, вирушити до країни-партерки, щоб розробити найкраще програмне забезпечення, є нечуваним - розповів начальник 68-ї ескадрильї.

Начальник ескадрильї зазначив, що одні лише F-16 з перепрограмованими комплексами радіоелектронної протидії не забезпечать домінування у повітрі, однак зможуть надати ситуаційну перевагу пілотам у досягненні цілей, які можуть забезпечити вплив та успіх на полі бою.

Відомство США також повідомило, що Україна є офіційним замовником послуг у 68-ї ескадрильї в межах програми FMS. Це дозволить підрозділу забезпечувати підтримку та своєчасне оновлення та модернізацію систем РЕБ на основі досвіду та рекомендацій від українських військових.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час масованого удару рф Україна використала F-16 для збиття ракет.