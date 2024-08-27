У россии есть собственная ядерная доктрина, которую сейчас уточняют, сообщил во вторник глава министерства иностранных дел рф сергей лавров.

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Сейчас рф уточняет свою ядерную доктрину, - «...у нас есть своя доктрина, в частности доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», - заявил глава МИДа россии сергей лавров.

В то же время Лавров раскритиковал США за то, что они якобы ограничивают дискуссии о возможной третьей мировой войне Европой.

В конце июня президент рф Владимир Путин уже заявлял, что россия рассматривает возможность содействия применению ядерного оружия.

Замглавы МИДа России Сергей Рябков предположил, что «какая-то конкретизация» в ядерной доктрине рф может произойти через некоторое время в условиях «дальнейшей эскалации ситуации со стороны противников москвы».

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