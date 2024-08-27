В росії заявили про перегляд ядерної доктрини
Київ • УНН
МЗС РФ повідомило про уточнення ядерної доктрини країни. Заступник глави МЗС припустив можливість "конкретизації" доктрини через "ескалацію ситуації з боку противників Москви".
У росії є власна ядерна доктрина, яку зараз уточнюють, повідомив у вівторок глава міністерства закордонних справ рф сергій лавров.
Пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Наразі рф уточнює свою ядерну доктрину, - "..у нас є своя доктрина, зокрема доктрина використання ядерної зброї, яка, до речі, зараз уточнюється і про яку американським діячам дуже добре відомо", - заявив глава мзс росії сергей лавров.
У той же час лавров розкритикував США за те, що вони начебто обмежують дискусії про можливу третю світову війну Європою.
Наприкінці червня президент рф владімір путін вже заявляв, що росія розглядає можливість сприяння застосуванню ядерної зброї.
Заступник глави мзс росії сергій рябков припустив, що "якась конкретизація" в ядерній доктрині рф може статися за деякий час в умовах "подальшої ескалації ситуації з боку противників москви".
Зеленський про ядерні погрози рф: "путін надто любить своє життя"27.08.24, 16:40 • 20347 переглядiв