Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС
Киев • УНН
Правительство создало межведомственную рабочую группу для переговоров о вступлении Украины в ЕС и адаптации законодательства. Также созданы группы для подготовки переговорных позиций по заключению соглашения о вступлении.
Кабинет министров на своем заседании создал межведомственную рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации украинского законодательства к европейскому. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Создана межведомственная рабочая группа по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации законодательства Украины к праву ЕС
Он также добавил, что было утверждено положение о рабочей группе и ее персональный состав.
Также созданы рабочие группы по подготовке переговорных позиций Украины во время переговоров с ЕС по заключению соглашения о вступлении Украины.
Напомним,
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в 2025 году во время председательства Польши. Украина стремится быть технически готовой к вступлению в ЕС и НАТО сразу после завершения войны.