Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  30441 просмотра
Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

  •  40702 просмотра
Ермак о встрече Зеленского с Си Цзиньпином: я уверен, что это произойдет

Ермак о встрече Зеленского с Си Цзиньпином: я уверен, что это произойдет

  •  46567 просмотра
Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

  •  37747 просмотра
Зеленский: Курская операция не связана со срывом переговоров в Катаре по энергетике

Зеленский: Курская операция не связана со срывом переговоров в Катаре по энергетике

  •  44964 просмотра
публикации
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

  •  91511 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  131063 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  119997 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

26 августа 2024, 16:05  •  159620 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  195279 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

  •  8494 просмотра
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  92568 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  67201 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  120178 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  115360 просмотра
Актуальное
Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 16:33  •  10339 просмотра

Read in English

Правительство создало межведомственную рабочую группу для переговоров о вступлении Украины в ЕС и адаптации законодательства. Также созданы группы для подготовки переговорных позиций по заключению соглашения о вступлении.

Кабинет министров на своем заседании создал межведомственную рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации украинского законодательства к европейскому. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Создана межведомственная рабочая группа по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации законодательства Украины к праву ЕС

- сообщил Мельничук

Он также добавил, что было утверждено положение о рабочей группе и ее персональный состав.

Также созданы рабочие группы по подготовке переговорных позиций Украины во время переговоров с ЕС по заключению соглашения о вступлении Украины.

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в 2025 году во время председательства Польши. Украина стремится быть технически готовой к вступлению в ЕС и НАТО сразу после завершения войны.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
  •  45670 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Эксклюзив
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
  •  91511 просмотра

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре
  •  39383 просмотра

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Эксклюзив
Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние
  •  44719 просмотра

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
  •  44431 просмотра

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты

Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
  •  71922 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Эксклюзив
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
  •  68271 просмотра

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
  •  69989 просмотра

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  119997 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
26 августа 2024, 13:09  •  126585 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Популярные

Зеленский: Курская операция не связана со срывом переговоров в Катаре по энергетике

Зеленский: Курская операция не связана со срывом переговоров в Катаре по энергетике

  •  44964 просмотра
Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

  •  37747 просмотра
Ермак о встрече Зеленского с Си Цзиньпином: я уверен, что это произойдет

Ермак о встрече Зеленского с Си Цзиньпином: я уверен, что это произойдет

  •  46567 просмотра
Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

  •  40702 просмотра
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  30441 просмотра

Публикации

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

  •  91511 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  131063 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  119997 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

26 августа 2024, 16:05  •  159620 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  195279 просмотра

Война

Войска рф атаковали Херсонскую область: ранены гражданские и медики

Войска рф атаковали Херсонскую область: ранены гражданские и медики

  •  2246 просмотра
Кабмин выделил трем школам 175 млн гривен на строительство и ремонт укрытий

Кабмин выделил трем школам 175 млн гривен на строительство и ремонт укрытий

  •  8850 просмотра
Войска рф почти два десятка раз обстреляли Днепропетровскую область: погиб 70-летний мужчина

Войска рф почти два десятка раз обстреляли Днепропетровскую область: погиб 70-летний мужчина

  •  10191 просмотра
Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: трое погибших, один пропавший без вести

Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: трое погибших, один пропавший без вести

  •  12963 просмотра
В Покровске тоже вводят усиленный комендантский час

В Покровске тоже вводят усиленный комендантский час

  •  14577 просмотра

политика

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

  •  965 просмотра
Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

  •  10717 просмотра
В россии заявили о пересмотре ядерной доктрины

В россии заявили о пересмотре ядерной доктрины

  •  13144 просмотра
Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

  •  13301 просмотра
На фоне скандала: во Львове запретили использование лошадей и пони в центральной части города

На фоне скандала: во Львове запретили использование лошадей и пони в центральной части города

  •  13002 просмотра

Война

Войска рф атаковали Херсонскую область: ранены гражданские и медики

Войска рф атаковали Херсонскую область: ранены гражданские и медики

  •  2246 просмотра
Кабмин выделил трем школам 175 млн гривен на строительство и ремонт укрытий

Кабмин выделил трем школам 175 млн гривен на строительство и ремонт укрытий

  •  8850 просмотра
Войска рф почти два десятка раз обстреляли Днепропетровскую область: погиб 70-летний мужчина

Войска рф почти два десятка раз обстреляли Днепропетровскую область: погиб 70-летний мужчина

  •  10191 просмотра
Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: трое погибших, один пропавший без вести

Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: трое погибших, один пропавший без вести

  •  12963 просмотра
В Покровске тоже вводят усиленный комендантский час

В Покровске тоже вводят усиленный комендантский час

  •  14577 просмотра

политика

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

  •  965 просмотра
Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

  •  10717 просмотра
В россии заявили о пересмотре ядерной доктрины

В россии заявили о пересмотре ядерной доктрины

  •  13144 просмотра
Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

  •  13301 просмотра
На фоне скандала: во Львове запретили использование лошадей и пони в центральной части города

На фоне скандала: во Львове запретили использование лошадей и пони в центральной части города

  •  13002 просмотра

Новости Бизнеса

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  30441 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  117190 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  117869 просмотра

Экономика

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

  •  965 просмотра
Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

  •  13301 просмотра
Кабмин выделил более 21 миллиона гривен на компенсации за бесплатное размещение ВПЛ

Кабмин выделил более 21 миллиона гривен на компенсации за бесплатное размещение ВПЛ

  •  8266 просмотра
Министр энергетики обсудил с послом ЕС защиту энергосистемы Украины

Министр энергетики обсудил с послом ЕС защиту энергосистемы Украины

  •  8914 просмотра
Украина отправила 23 тыс. тонн кукурузы в Мозамбик и Малави в рамках «Grain from Ukraine» - Минагро

Украина отправила 23 тыс. тонн кукурузы в Мозамбик и Малави в рамках «Grain from Ukraine» - Минагро

  •  9425 просмотра

Киев

В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер

В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер

  •  11412 просмотра
В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

  •  12748 просмотра
Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

  •  22597 просмотра
В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

  •  17468 просмотра
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
Эксклюзив

  •  69989 просмотра