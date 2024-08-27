Кабмин создал рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС

Кабинет министров на своем заседании создал межведомственную рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации украинского законодательства к европейскому. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Создана межведомственная рабочая группа по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации законодательства Украины к праву ЕС - сообщил Мельничук

Он также добавил, что было утверждено положение о рабочей группе и ее персональный состав.

Также созданы рабочие группы по подготовке переговорных позиций Украины во время переговоров с ЕС по заключению соглашения о вступлении Украины.

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в 2025 году во время председательства Польши. Украина стремится быть технически готовой к вступлению в ЕС и НАТО сразу после завершения войны.