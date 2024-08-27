Кабмін утворив робочу групу з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС
Київ • УНН
Уряд утворив міжвідомчу робочу групу для переговорів про вступ України до ЄС та адаптації законодавства. Також створено групи для підготовки переговорних позицій щодо укладення угоди про вступ.
Кабінет міністрів на своєму засіданні утворив міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації українського законодавства до європейського. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Утворено міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права ЄС
Він також додав, що було затверджено положення про робочу групу та її персональний склад.
Також утворено робочі групи щодо підготовки переговорних позицій України під час переговорів з ЄС щодо укладення укладання угоди про вступ України.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про плани відкрити всі розділи переговорів про вступ до ЄС у 2025 році під час головування Польщі. Україна прагне бути технічно готовою до вступу в ЄС і НАТО одразу після завершення війни.