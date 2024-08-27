Україна має на меті відкрити всі розділи переговорів про вступ до ЄС у першому півріччі 2025 року - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив про плани відкрити всі розділи переговорів про вступ до ЄС у 2025 році під час головування Польщі. Україна прагне бути технічно готовою до вступу в ЄС і НАТО одразу після завершення війни.
Україна у 2025 році планує відкрити всі розділи переговорів про членство в ЄС, коли головуватиме Польща. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Шлях до ЄС і НАТО. Є рішення про початок переговорів про наш вступ до Євросоюзу. Триває скринінг, аналіз нашого законодавства. Ключова мета - у першому півріччі наступного року, коли головуватиме Польща, відкрити всі розділи наших переговорів, рухатися паралельно одразу в усіх напрямках і робити наше "домашнє завдання" дуже швидко
За його словами, крайній саміт НАТО зафіксував невідворотність членства України в Альянсі.
У нас є амбітна мета, ми хочемо бути технічно готовими до вступу в ЄС, в НАТО одразу після завершення війни. Ми вважаємо, що вступ в ЄС має бути обов’язковою умовою для справедливого миру
Нагадаємо
На думку Президента України Володимира Зеленського, вступ України до ЄС – це питання часу. На сьогодні є приблизно 99% спільного бажання європейських країн бачити Київ членом ЄС.