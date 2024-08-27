Украина имеет целью открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в первом полугодии 2025 года - Шмыгаль

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  115953 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  114858 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  114020 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  120760 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  108127 просмотра
публикации
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  108127 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  106260 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  147814 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  184101 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  378591 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  32812 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  46601 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  118028 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  113364 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  116854 просмотра
Актуальное
Украина имеет целью открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в первом полугодии 2025 года - Шмыгаль

Украина имеет целью открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в первом полугодии 2025 года - Шмыгаль

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 09:34  •  5797 просмотра

Read in English

Премьер-министр Шмыгаль заявил о планах открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в 2025 году во время председательства Польши. Украина стремится быть технически готовой к вступлению в ЕС и НАТО сразу после завершения войны.

Украина в 2025 году планирует открыть все разделы переговоров о членстве в ЕС, когда будет председательствовать Польша. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Путь в ЕС и НАТО. Есть решение о начале переговоров о нашем вступлении в Евросоюз. Продолжается скрининг, анализ нашего законодательства. Ключевая цель - в первом полугодии следующего года, когда будет председательствовать Польша, открыть все разделы наших переговоров, двигаться параллельно сразу по всем направлениям и делать наше «домашнее задание» очень быстро

- сказал Шмыгаль.

По его словам, крайний саммит НАТО зафиксировал неотвратимость членства Украины в Альянсе.

У нас есть амбициозная цель, мы хотим быть технически готовыми к вступлению в ЕС, в НАТО, сразу после завершения войны. Мы считаем, что вступление в ЕС должно быть обязательным условием для справедливого мира

- добавил он.

Напомним,

По мнению Президента Украины Владимира Зеленского, вступление Украины в ЕС - это вопрос времени. На сегодня есть примерно 99% общего желания европейских стран видеть Киев членом ЕС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
  •  30542 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Эксклюзив
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
  •  34957 просмотра

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
  •  38897 просмотра

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  106260 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  125952 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
25 августа 2024, 14:15  •  166303 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  189737 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  164382 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  147247 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  378591 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Популярные

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  108127 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  120760 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  114020 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  114858 просмотра
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  115953 просмотра

Публикации

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  108127 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  106260 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  147814 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  184101 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  378591 просмотра

Война

На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

  •  1641 просмотра
На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

  •  2057 просмотра
Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

  •  5568 просмотра
Вчера рф впервые атаковала распределительные подстанции ракетами с кассетными боеприпасами

Вчера рф впервые атаковала распределительные подстанции ракетами с кассетными боеприпасами

  •  5789 просмотра
6 «шахедов» залетели в Беларусь, авиация белорусских ВВС была в небе фактически всю ночь - «Гаюн»

6 «шахедов» залетели в Беларусь, авиация белорусских ВВС была в небе фактически всю ночь - «Гаюн»

  •  6909 просмотра

политика

Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

  •  7818 просмотра
Украина имеет целью открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в первом полугодии 2025 года - Шмыгаль

Украина имеет целью открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в первом полугодии 2025 года - Шмыгаль

  •  7586 просмотра
Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

  •  12603 просмотра
Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

  •  19136 просмотра
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
Эксклюзив

  •  30542 просмотра

Война

На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

  •  1641 просмотра
На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

  •  2057 просмотра
Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

  •  5568 просмотра
Вчера рф впервые атаковала распределительные подстанции ракетами с кассетными боеприпасами

Вчера рф впервые атаковала распределительные подстанции ракетами с кассетными боеприпасами

  •  5789 просмотра
6 «шахедов» залетели в Беларусь, авиация белорусских ВВС была в небе фактически всю ночь - «Гаюн»

6 «шахедов» залетели в Беларусь, авиация белорусских ВВС была в небе фактически всю ночь - «Гаюн»

  •  6909 просмотра

политика

Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

  •  7818 просмотра
Украина имеет целью открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в первом полугодии 2025 года - Шмыгаль

Украина имеет целью открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в первом полугодии 2025 года - Шмыгаль

  •  7586 просмотра
Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

  •  12603 просмотра
Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

  •  19136 просмотра
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
Эксклюзив

  •  30542 просмотра

Новости Бизнеса

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  8113 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  116033 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  116794 просмотра

Экономика

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

  •  5568 просмотра
Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

  •  7818 просмотра
Электронных сигарет на пять миллионов гривен продать не успели - во Львове обезвредили преступную группу

Электронных сигарет на пять миллионов гривен продать не успели - во Львове обезвредили преступную группу

  •  3993 просмотра
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
Эксклюзив

  •  30542 просмотра
В Украине вводят принцип "Воюй или работай" - Шмыгаль

В Украине вводят принцип "Воюй или работай" - Шмыгаль

  •  13464 просмотра

Киев

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
Эксклюзив

  •  38897 просмотра
Очередная атака рф на Киев: показали последствия

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

  •  24255 просмотра
Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

  •  26092 просмотра
Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

  •  20024 просмотра
Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

  •  32674 просмотра