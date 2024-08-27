Украина имеет целью открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в первом полугодии 2025 года - Шмыгаль

Украина в 2025 году планирует открыть все разделы переговоров о членстве в ЕС, когда будет председательствовать Польша. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Путь в ЕС и НАТО. Есть решение о начале переговоров о нашем вступлении в Евросоюз. Продолжается скрининг, анализ нашего законодательства. Ключевая цель - в первом полугодии следующего года, когда будет председательствовать Польша, открыть все разделы наших переговоров, двигаться параллельно сразу по всем направлениям и делать наше «домашнее задание» очень быстро - сказал Шмыгаль.

По его словам, крайний саммит НАТО зафиксировал неотвратимость членства Украины в Альянсе.

У нас есть амбициозная цель, мы хотим быть технически готовыми к вступлению в ЕС, в НАТО, сразу после завершения войны. Мы считаем, что вступление в ЕС должно быть обязательным условием для справедливого мира - добавил он.

Напомним,

По мнению Президента Украины Владимира Зеленского, вступление Украины в ЕС - это вопрос времени. На сегодня есть примерно 99% общего желания европейских стран видеть Киев членом ЕС.