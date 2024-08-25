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Зеленський: вступ України до ЄС - питання часу, 99% країн підтримують

Зеленський: вступ України до ЄС - питання часу, 99% країн підтримують

Київ • УНН

 • 34017 перегляди

Президент Зеленський заявив, що вступ України до ЄС - питання часу. За його словами, 99% європейських країн бажають бачити Україну членом ЄС, але точні терміни вступу назвати складно.

Вступ України до Європейського Союзу – це питання часу. На сьогодні є приблизно 99% спільного бажання європейських країн бачити Київ членом ЄС. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні – це питання часу. Ми завершили всі ті аспекти, які стояли на нашому шляху до ЄС. Тому все залежить від часу на вирішення технічних аспектів. Я думаю, що на сьогодні є десь 99% спільного бажання європейських країн запросити нас та бачити Україну членом ЄС. Тому я думаю, що це буде. Коли? Складно сказати, але ми будемо робити все можливе для того, щоб наблизити цей момент", - сказав Зеленський.

Доповнення

У червні країна розпочала переговори про вступ до ЄС.

Україна стоїть перед необхідністю виконання широкого спектру зобов'язань, які охоплюють як політичну, так і практичну сфери для отримання членства в Європейському союзі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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