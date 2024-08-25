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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: вступление Украины в ЕС - вопрос времени, 99% стран поддерживают

Зеленский: вступление Украины в ЕС - вопрос времени, 99% стран поддерживают

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 17:19  •  10257 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС - вопрос времени. По его словам, 99% европейских стран желают видеть Украину членом ЕС, но точные сроки вступления назвать сложно.

Вступление Украины в Европейский Союз - это вопрос времени. На сегодня есть примерно 99% общего желания европейских стран видеть Киев членом ЕС. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, передает корреспондент УНН.

«На сегодня - это вопрос времени. Мы завершили все те аспекты, которые стояли на нашем пути в ЕС. Поэтому все зависит от времени на решение технических аспектов. Я думаю, что на сегодня есть где-то 99% общего желания европейских стран пригласить нас и видеть Украину членом ЕС. Поэтому я думаю, что это будет. Когда? Сложно сказать, но мы будем делать все возможное для того, чтобы приблизить этот момент», - сказал Зеленский.

Дополнение

В июне страна начала переговоры о вступлении в ЕС.

Украина стоит перед необходимостью выполнения широкого спектра обязательств, которые охватывают как политическую, так и практическую сферы для получения членства в Европейском союзе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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