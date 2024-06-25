Україна розпочала переговори про вступ до ЄС - Зеленський
Київ • УНН
Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу, що знаменує собою новий історичний етап у новітній історії країни, незважаючи на російське вторгнення.
Уже відбулася перша міжурядова конференція України та ЄС. До складу української делегації увійшли представники Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу Президента. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди початку переговорів про вступ України до ЄС, передає УНН.
Глава держави наголосив: це означає, що Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Тепер питання в технічній роботі, адаптації нашої системи до ЄС та політичній волі Європи зробити європейський проєкт справді довершеним.
"Це можливо лише з Україною у складі об’єднаної Європи – Європи цінностей, Європи без розколів, ідеологічних стін та "сірих зон", Європи миру – справжнього миру. Я дякую всім, хто підтримує Україну на цьому шляху, хто допомагає і хто заради України б’ється", – сказав Президент.
Україна подала заявку на вступ у Євросоюз 28 лютого 2022 року – на п’ятий день повномасштабного російського вторгнення. У червні того ж року Європейська рада надала нашій державі статус кандидата на вступ, а торік у грудні Європейський Союз ухвалив рішення про відкриття переговорів з Україною.
"Між цими кроками – тисячі зустрічей та дзвінків. Умови, які Україна повністю виконала. Закони, які були ухвалені та запрацювали. А найголовніше – це рішучість наших людей, нашого народу", – підсумував Володимир Зеленський.
Додамо
У МЗС України також зауважили, що початок переговорів – безпрецедентно новий етап новітньої історії нашої країни.
"Сьогодні бельгійське головування у Раді ЄС скликало першу Міжурядову конференцію між Україною та ЄС. Це – історичний момент, який свідчить про відданість України курсу на членство в ЄС та виконанню всіх необхідних зобовʼязань на цьому шляху, а також про високу оцінку здійснених кроків з боку Європейського Союзу.
Початок переговорів – безпрецедентно новий етап новітньої історії нашої країни. Україна вже продемонструвала безпрецедентну динаміку ухвалення та імплементації ключових реформ у надскладних умовах повномасштабної війни Росії проти України", - зазначили у дипвідомстві.
Разом з тим, у МЗС зауважують, що "попереду ще багато роботи, зокрема на плечах українських дипломатів, які невпинно працюють над пріоритетним напрямом зовнішньої політики України сьогодні – європейської інтеграції".
Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу: Зеленський, Шмигаль та Стефанчук записали звернення25.06.24, 17:41 • 21110 переглядiв
Нагадаємо
У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі пройде перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, що ознаменує старт перемовин з ЄС про членство.