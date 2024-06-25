Україна розпочала переговори про вступ до ЄС - Зеленський

Уже відбулася перша міжурядова конференція України та ЄС. До складу української делегації увійшли представники Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу Президента. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди початку переговорів про вступ України до ЄС, передає УНН.

Глава держави наголосив: це означає, що Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Тепер питання в технічній роботі, адаптації нашої системи до ЄС та політичній волі Європи зробити європейський проєкт справді довершеним.

"Це можливо лише з Україною у складі об’єднаної Європи – Європи цінностей, Європи без розколів, ідеологічних стін та "сірих зон", Європи миру – справжнього миру. Я дякую всім, хто підтримує Україну на цьому шляху, хто допомагає і хто заради України б’ється", – сказав Президент.

Україна подала заявку на вступ у Євросоюз 28 лютого 2022 року – на п’ятий день повномасштабного російського вторгнення. У червні того ж року Європейська рада надала нашій державі статус кандидата на вступ, а торік у грудні Європейський Союз ухвалив рішення про відкриття переговорів з Україною.

"Між цими кроками – тисячі зустрічей та дзвінків. Умови, які Україна повністю виконала. Закони, які були ухвалені та запрацювали. А найголовніше – це рішучість наших людей, нашого народу", – підсумував Володимир Зеленський.

Додамо

У МЗС України також зауважили, що початок переговорів – безпрецедентно новий етап новітньої історії нашої країни.

"Сьогодні бельгійське головування у Раді ЄС скликало першу Міжурядову конференцію між Україною та ЄС. Це – історичний момент, який свідчить про відданість України курсу на членство в ЄС та виконанню всіх необхідних зобовʼязань на цьому шляху, а також про високу оцінку здійснених кроків з боку Європейського Союзу.

Початок переговорів – безпрецедентно новий етап новітньої історії нашої країни. Україна вже продемонструвала безпрецедентну динаміку ухвалення та імплементації ключових реформ у надскладних умовах повномасштабної війни Росії проти України", - зазначили у дипвідомстві.

Разом з тим, у МЗС зауважують, що "попереду ще багато роботи, зокрема на плечах українських дипломатів, які невпинно працюють над пріоритетним напрямом зовнішньої політики України сьогодні – європейської інтеграції".

Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу: Зеленський, Шмигаль та Стефанчук записали звернення

Нагадаємо

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі пройде перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, що ознаменує старт перемовин з ЄС про членство.