Украина начала переговоры о вступлении в ЕС - Зеленский

Уже состоялась первая межправительственная конференция Украины и ЕС. В состав украинской делегации вошли представители Верховной Рады, Кабинета Министров и офиса Президента. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, передает УНН.

Глава государства подчеркнул: это означает, что Украина непременно будет полноправным членом Евросоюза. Теперь вопрос в технической работе, адаптации нашей системы к ЕС и политической воле Европы сделать европейский проект действительно совершенным.

"Это возможно только с Украиной в составе объединенной Европы – Европы ценностей, Европы без расколов, идеологических стен и "серых зон", Европы мира – настоящего мира. Я благодарю всех, кто поддерживает Украину на этом пути, кто помогает и кто ради Украины бьется", – сказал Президент.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 года – на пятый день полномасштабного российского вторжения. В июне того же года Европейский совет предоставил нашему государству статус кандидата на вступление, а в прошлом году в декабре Европейский Союз принял решение об открытии переговоров с Украиной.

"Между этими шагами – тысячи встреч и звонков. Условия, которые Украина полностью выполнила. Законы, которые были приняты и заработали. А самое главное -это решимость наших людей, нашего народа", - подытожил Владимир Зеленский.

Добавим

В МИД Украины также отметили, что начало переговоров - беспрецедентно новый этап новейшей истории нашей страны.

"Сегодня бельгийское председательство в Совете ЕС созвало первую межправительственную конференцию между Украиной и ЕС. Это - исторический момент, который свидетельствует о преданности Украины курсу на членство в ЕС и выполнению всех необходимых обязательств на этом пути, а также о высокой оценке совершенных шагов со стороны Европейского Союза.

Начало переговоров - беспрецедентно новый этап новейшей истории нашей страны. Украина уже продемонстрировала беспрецедентную динамику принятия и имплементации ключевых реформ в сверхсложных условиях полномасштабной войны россии против Украины", - отметили в дипведомстве.

Вместе с тем, в МИД отмечают, что "впереди еще много работы, в частности на плечах украинских дипломатов, которые неустанно работают над приоритетным направлением внешней политики Украины сегодня – европейской интеграции".

Украина непременно будет полноправным членом Евросоюза: Зеленский, Шмыгаль и Стефанчук записали обращение

Напомним

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге пройдет первая межправительственная конференция Украина-ЕС на уровне министров, что ознаменует старт переговоров с ЕС о членстве.