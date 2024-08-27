Зеленский об операции в курской области: "Она уже успешная"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что операция в ВСУ в курской области рф уже успешна, ведь снова привлекла внимание к Украине. Об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Детали

По моему мнению она уже успешна. Я действительно так считаю и со мной соглашаются все западные коллеги и многие решения уже есть из-за того, что есть успех на курщине. Есть моменты, когда уже никто не вспоминает о твоей стране, и можно не спешить с теми или иными решениями. Есть моменты, когда фокус на другие вещи. Особенно, если есть политический сезон. Курщина является частью плана, о котором я буду говорить с президентом Байденом. Главный момент в этом плане - принуждение россии закончить войну. И очень хочется справедливо для Украины. Если этот план будет принят и второе - выполнен. Если эти два элемента сработают, то мы очень верим, что сработает главная цель