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Зеленський про операцію в курській області: "Вона вже успішна"

Зеленський про операцію в курській області: "Вона вже успішна"

Київ • УНН

 • 87413 перегляди

Президент України вважає операцію ЗСУ в курській області рф успішною, оскільки вона привернула увагу до України. Зеленський планує обговорити з Байденом план примусу росії закінчити війну.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що операція в ЗСУ в курській області рф вже успішна, адже знову привернула увагу до України. Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Деталі

На мою думку вона вже успішна. Я дійсно так вважаю і зі мною погоджуються всі західні колеги і багато рішень вже є через те, що є успіх на курщині. Є моменти, коли вже ніхто не згадує про твою країну, і можна не спішити з тими, чи іншими рішеннями. Є моменти, коли фокус на інші речі. Особливо, якщо є політичний сезон. курщина є частиною плану, про який я буду говорити із президентом Байденом. Головний момент в цьому плані - примус росії закінчити війну. І дуже хочеться справедливо для України. Якщо цей план буде прийнятий і друге - виконаний. Якщо ці два елементи спрацюють, то ми дуже віримо, що спрацює головна мета

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський готується зустрітися з президентом США Джо Байденом у вересні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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