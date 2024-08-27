Зеленський про операцію в курській області: "Вона вже успішна"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що операція в ЗСУ в курській області рф вже успішна, адже знову привернула увагу до України. Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

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На мою думку вона вже успішна. Я дійсно так вважаю і зі мною погоджуються всі західні колеги і багато рішень вже є через те, що є успіх на курщині. Є моменти, коли вже ніхто не згадує про твою країну, і можна не спішити з тими, чи іншими рішеннями. Є моменти, коли фокус на інші речі. Особливо, якщо є політичний сезон. курщина є частиною плану, про який я буду говорити із президентом Байденом. Головний момент в цьому плані - примус росії закінчити війну. І дуже хочеться справедливо для України. Якщо цей план буде прийнятий і друге - виконаний. Якщо ці два елементи спрацюють, то ми дуже віримо, що спрацює головна мета