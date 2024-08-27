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Зеленський планує зустрітися з Байденом у вересні

Зеленський планує зустрітися з Байденом у вересні

Київ • УНН

 • 110418 перегляди

Президент України Зеленський планує зустрітися з президентом США Байденом у вересні, можливо, на Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський готується зустрітися з президентом США Джо Байденом у вересні. Про це заявив він заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Ми не можемо з вами говорити про діючого президента як про президента минулого. Це не правильно. У нас сьогодні є відносини, вони серйозні. Я готуюся до нашої зустрічі (з Байденом – ред.) у вересні. Дай Бог, я зможу дозволити собі на Генасамблеї ООН

- сказав Зеленський.

Також він зазначив, що дуже багато речей залежить сьогодні від США.

Доповнення

Зеленський повідомляв, що у вересні хоче представити Байдену "план перемоги України". Курщина лише його частина. Також він хоче його показати кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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