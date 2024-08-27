Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский готовится встретиться с президентом США Джо Байденом в сентябре. Об этом заявил он заявил во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Мы не можем с вами говорить о действующем президенте как о президенте прошлого. Это не правильно. У нас сегодня есть отношения, они серьезные. Я готовлюсь к нашей встрече (с Байденом - ред.) в сентябре. Дай Бог, я смогу позволить себе на Генассамблее ООН - сказал Зеленский.

Также он отметил, что очень много вещей зависит сегодня от США.

Дополнение

Зеленский сообщал, что в сентябре хочет представить Байдену «план победы Украины». Курщина лишь его часть. Также он хочет его показать кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.