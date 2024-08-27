Пентагон не позволяет Украине наносить удары вглубь территории рф - Райдер

Пентагон объявил, что Украина не может использовать американское вооружение для ударов глубоко в рф. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

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Генерал-майор ВВС США Пэт Райдер во время брифинга для прессы заявил, что Пентагон все еще не позволяет Украине наносить удары вглубь территории террористического государства.

Райдер пояснил, что США позволяют Украине использовать предоставленную помощь для самообороны, в частности для отражения атак из-за рубежа. Это означает, что украинские силы имеют право вести огонь в ответ на угрозы, которые непосредственно угрожают их безопасности и территории. Однако Соединенные Штаты не поддерживают использование американских вооружений для проведения дальнобойных ударов по целям на глубокой российской территории.

Он подчеркнул, что политика США по этому вопросу не изменилась и остается такой же, как и раньше.

Украинцы могут использовать американскую помощь для самообороны от атак из-за рубежа. Другими словами - вести ответный огонь. Но что касается дальнобойных ударов в глубину российской территории, наша политика не изменилась - отметил Пэт Райдер.

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