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Пентагон не дозволяє Україні завдавати ударів углиб території рф - Райдер

Пентагон не дозволяє Україні завдавати ударів углиб території рф - Райдер

Київ • УНН

 • 71559 перегляди

Пентагон підтвердив, що Україна може використовувати американську зброю лише для самооборони. США не дозволяють завдавати далекобійних ударів по цілях на глибокій російській території.

Пентагон оголосив, що Україна не може використовувати американське озброєння для ударів глибоко в рф. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Генерал-майор ВПС США Пет Райдер під час брифінгу для преси заявив, що Пентагон все ще не дозволяє Україні завдавати ударів углиб території терористичної держави.

Райдер пояснив, що США дозволяють Україні використовувати надану допомогу для самооборони, зокрема для відбиття атак з-за кордону. Це означає, що українські сили мають право вести вогонь у відповідь на загрози, які безпосередньо загрожують їх безпеці та території. Однак Сполучені Штати не підтримують використання американських озброєнь для проведення далекобійних ударів по цілях на глибокій російській території.

Він підкреслив, що політика США з цього питання не змінилася і залишається такою ж, як і раніше.

Українці можуть використовувати американську допомогу для самооборони від атак з-за кордону. Іншими словами – вести вогонь у відповідь. Але що стосується далекобійних ударів у глибину російської території, наша політика не змінилася

- зазначив Пет Райдер.

У Конгресі США очікують, що на саміті НАТО Україна отримає дозвіл бити по всій території рф09.07.24, 20:34 • 55196 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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