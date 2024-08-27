Пентагон не дозволяє Україні завдавати ударів углиб території рф - Райдер

Пентагон оголосив, що Україна не може використовувати американське озброєння для ударів глибоко в рф. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

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Генерал-майор ВПС США Пет Райдер під час брифінгу для преси заявив, що Пентагон все ще не дозволяє Україні завдавати ударів углиб території терористичної держави.

Райдер пояснив, що США дозволяють Україні використовувати надану допомогу для самооборони, зокрема для відбиття атак з-за кордону. Це означає, що українські сили мають право вести вогонь у відповідь на загрози, які безпосередньо загрожують їх безпеці та території. Однак Сполучені Штати не підтримують використання американських озброєнь для проведення далекобійних ударів по цілях на глибокій російській території.

Він підкреслив, що політика США з цього питання не змінилася і залишається такою ж, як і раніше.

Українці можуть використовувати американську допомогу для самооборони від атак з-за кордону. Іншими словами – вести вогонь у відповідь. Але що стосується далекобійних ударів у глибину російської території, наша політика не змінилася