россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области - СМИ

В курской области на спутниковых снимках зафиксировали, что российские войска построили еще одну понтонную переправу через реку Сейм в селе Званное, сообщает сообщила российская служба «Радио Свобода» 19 августа, пишет УНН.

Детали

Армия рф построила еще одну, уже пятую по счету понтонную переправу через реку Сейм в курской области. Ее можно увидеть на спутниковом снимке, сделанном 26 августа. Переправу соорудили в селе Званное, в двух километрах вниз по течению реки от стационарного моста, ранее серьезно поврежденного обстрелами. Ранее такие же переправы через реку Сейм россия построила в селе Карыж, между Званым и поселком Глушково, а также к востоку от Глушково - говорится в сообщении.

Напомним,

В курской области на спутниковых снимках зафиксировали, что российские войска построили понтонную переправу через реку Сейм к востоку от села Званное, но потом она исчезла, а рядом с местом, где она была зафиксировали дым, вероятно, от взрыва.