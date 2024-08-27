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росія збудувала п'яту понтонну переправу через річку Сейм у курській області - ЗМІ

росія збудувала п'яту понтонну переправу через річку Сейм у курській області - ЗМІ

Київ • УНН

 • 97853 перегляди

Супутникові знімки зафіксували нову понтонну переправу РФ через Сейм у селі Зване Курської області. Це вже п'ята така переправа в регіоні, збудована замість пошкоджених мостів.

У курській області на супутникових знімках зафіксували, що російські війська збудували ще одну понтонну переправу через річку Сейм в селі Зване, повідомляє повідомила російська служба "Радіо Свобода" 19 серпня, пише УНН.

Деталі

Армія рф побудувала ще одну, вже п’яту за рахунком понтонну переправу через річку Сейм у курській області. Її можна побачити на супутниковому знімку, зробленому 26 серпня. Переправу спорудили в селі Зване, за два кілометри вниз за течією річки від стаціонарного моста, раніше серйозно пошкодженого обстрілами. Раніше такі ж переправи через річку Сейм росія побудувала в селі Кариж, між Званим і селищем Глушкове, а також на схід від Глушкового

- йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо

У курській області на супутникових знімках зафіксували, що російські війська збудували понтонну переправу через річку Сейм на схід від села званне, але потім вона зникла, а поряд із місцем, де вона була зафіксували дим, ймовірно, від вибуху.

Павло Башинський

Павло Башинський

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